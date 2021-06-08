Мошенники разлюбили представляться службой безопасности банков

Телефонные мошенники стали вдвое реже представляться службой безопасности. Об этом РИА Новости рассказали в компании Bi.Zone.

Эксперты пояснили, что клиенты банков уже гораздо меньше верят таким звонкам. Вместо этого преступники полюбили звонить якобы от лица представителей правоохранительных органов: так, в июле 2020 их было зафиксировано 768, а в апреле 2021 года — 5643.

«Мошенники регулярно проводят работу над ошибками и выбирают схемы, приносящие максимальную прибыль. Вследствие такого отбора звонки от службы безопасности сегодня не в тренде и, можем надеяться, скоро совсем останутся в прошлом», — указал директор Bi.Zone Евгений Волошин.

26 мая в Сбербанке назвали срок победы над телефонным мошенничеством в России. По словам зампреда Станислава Кузнецова, это может произойти уже в текущем году. «Я считаю, что у нас есть все шансы, если мы будем принимать правильные решения, в том числе организационные», — сказал он. По мнению Кузнецова, работать нужно на уровне операторов сотовой связи. Тогда, уверен он, количество мошеннических звонков сократится сразу на 80 процентов.

В марте Центробанк предложил внести изменения в Уголовный кодекс для наказания телефонных мошенников. Такие действия, уверены в регуляторе, должны однозначно квалифицировались как «мошенничество» (часть 6 статьи 159 Уголовного кодекса), что грозит наказанием в виде шести лет лишения свободы. В настоящее время преступления квалифицируются по разным статьям.

В конце прошлого года о разговоре с телефонными мошенниками призналась глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что злоумышленники пытались выведать у нее данные банковской карты и использовали бота. Глава ЦБ подчеркнула, что повесила трубку, и напомнила всем, что в похожей ситуации стоит поступать так же.