Назван самый популярный день для телефонных мошенников

Чаще всего мошенники звонят россиянам по вторникам с 11 до 14 часов. Самый популярный день и время назвали в ВТБ, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».
Годом ранее пиковым днем была среда, отмечают эксперты. Менее активны злоумышленники в четверг и понедельник, а также в пятницу. В выходные, например, в воскресенье количество звонков снижается в пять раз по сравнению со средним значением буднего дня.
В ВТБ рассказали, что более 90 процентов случаев попыток мошенничества основаны на методах социальной инженерии и фишинга. С января по апрель этого года мошенники совершили на 30 процентов больше звонков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обычно жертвами мошенников становятся две категории людей — так называемые «хозяева жизни» и «скупердяи». Об этом ранее рассказал психолог Дмитрий Синарев. Например, преступники обкрадывают «хозяев» с помощью призывов к пожертвованиям в сомнительные фонды.
В случае со «скупердяями» применяются другие схемы. Им нужно дать возможность получить «бешеную выгоду при минимальных затратах», которая скоро исчезнет. В Сбербанке ранее назвали срок победы над телефонным мошенничеством в России. По словам зампреда Станислава Кузнецова, это может произойти уже в текущем году.