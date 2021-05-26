Россиянам дали советы для противостояния мошенникам

Старший юрист практики банковского и финансового права, рынков капитала Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Максим Барышев рассказал РИА Новости, как россиянам противостоять брокерам-мошенникам.

По словам эксперта, звонок с неизвестного номера или обращение в мессенджере представителя «успешной финансовой организации», но без лицензии Банка России на легальную финансовую деятельность в России должны насторожить получателя сообщения.

Специалист посоветовал уточнить у звонящего, имеется ли у финансовой организации согласие на предоставление рекламы. «Следует также уточнить наименование финансовой организации, ее ОГРН, номер и вид лицензии ЦБ России обратившейся финансовой организации», — сказал он.

Можно вычислить мошенника и недобросовестную рекламу финансовых услуг, если представитель финансовой организации дает безусловные гарантии эффективности деятельности брокера или доходности вложений в финансовый инструмент, а также не предоставляет данные о высоких рисках при вложении инвестиций.

Также должна насторожить реклама иностранных финансовых инструментов, которые не допущены к публичному размещению или публичному обращению в России, или сложные финансовые инструменты.

Ранее начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал россиянам об одном из любимых приемов телефонных мошенников. По словам эксперта, злоумышленники часто подбирают телефонные номера, похожие на те, которые используются реальными банками, финансовыми организациями, госорганами. Так они рассчитывают вызвать доверие у жертвы еще до начала разговора.