Россиянам рассказали о любимом приеме телефонных мошенников

Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов в эфире радио Sputnik рассказал россиянам об одном из любимых приемов телефонных мошенников.

По словам эксперта, злоумышленники часто подбирают телефонные номера, похожие на те, которые используются реальными банками, финансовыми организациями, госорганами. Так они рассчитывают вызвать доверие у жертвы еще до начала разговора.

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К примеру, номер может отличаться от реального на одну цифру или расположением цифр. При этом может происходить и полная подмена номера. Исключение составляют только телефоны банковских колл-центров, которые дополнительно защищены Центробанком, отметил Сизов.

«Современные технологии не требуют регистрации номера или выкупа его у абонента. Сегодня подмена телефонных номеров для мошенников достаточно простое мероприятие», — сказал эксперт.

В связи с этим специалисты советуют самостоятельно звонить в свои банки или госорганы и не отвечать на входящие звонки из этих организаций.