Раскрыт график работы телефонных мошенников

Телефонные мошенники работают по графику офисных сотрудников. К такому выводу пришли в компании Bi.Zone, сообщает РИА Новости.

Так, злоумышленники приходят на работу к десяти утра, делают перерыв на обед и заканчивают работу одновременно с обычными сотрудниками кол-центров. При этом основные массивы звонков совершаются в промежутки с 11:30 до 14:00 и с 15:30 по 18:00.

Также мошенники предпочитают отдыхать в выходные дни. Если в будни фиксируется до десяти тысяч звонков, то в субботу их число сокращается в пять раз, а звонки от злоумышленников в воскресенье — скорее исключение из правил.

Ранее 21 мая сообщалось, что в России запускается платформа «Мошеловка», созданная для выявления телефонных мошенников и борьбы с ними. С помощью сервиса жертвы злоумышленников смогут сообщить об инциденте и получить алгоритм действий в этой ситуации, а также всю необходимую информацию о преступных схемах. Кроме того, эксперты и волонтеры будут систематизировать сообщения и передавать собранные и обработанные данные в Центробанк и правоохранительные органы.