Мошенники похитили у российской пенсионерки более миллиона рублей

Видео: ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье полиция задержала двух подозреваемых, которые похитили у пенсионерки более миллиона рублей. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

В дежурную часть по городскому округу Истра поступило заявление от 84-летней женщины о том, что неизвестная украла у нее 1,2 миллиона рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что злоумышленница подошла к пострадавшей на улице, представилась сотрудником социальной службы и сказала, что пожилой россиянке полагается надбавка к пенсии в размере шести тысяч рублей.

Вместе они зашли в дом к пенсионерке. После этого мошенница достала две купюры номиналом пять тысяч рублей и попросила сдачу. Хозяйка достала из тайника, находящегося в одной из комнат, свои накопления, отсчитала четыре тысячи рублей и передала их незнакомке. Затем правонарушительница отвлекла внимание потерпевшей, похитила все сбережения и скрылась с места происшествия на автомобиле, в котором ее поджидал сообщник.

Личности злоумышленников были установлены, это 22-летняя уроженка ближнего зарубежья и 42-летний мужчина из Рязанской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее два московских школьника и их два совершеннолетних друга украли у родителей 13 миллионов рублей и уехали в Екатеринбург. Родители одного из подростков забили тревогу, когда отец обнаружил пропажу денег из портфеля. К тому моменту телефон их сына был недоступен, они обратились в полицию. Спустя сутки беглецов задержали.