«Сотрудница банка» раскрыла схемы обмана россиян и расплакалась

Аферистка, представившаяся сотрудницей Сбербанка, рассказала журналистам о схемах обмана и своем заработке. Ее слова публикует «Фонтанка.ру».

В разговоре она призналась, что звонит из другой страны, где работает в комфортном офисе с графиком пять через два. Девушка по имени Полина отметила, что стабильности в доходах нет, можно заработать семь тысяч долларов в неделю, а можно и 200 тысяч.

Из 100 процентов, по словам мошенницы, только пять процентов людей ведутся на обман. 95 процентов потенциальных клиентов отказываются верить «сотрудникам банка». Она добавила, что сложнее всего работать с жителями Москвы и Санкт-Петербурга, так как они легко распознают обман.

Полина объяснила, что СМС аферисты отправляют с официального номера. «Захожу в "Дом Клик", к партнеру Сбербанка. Я могу указать левые данные, у меня стоит "Иванов Иван Иванович, 01.01.1998", левая электронная почта, левый город и картинка с ромашками. Я вставляю просто ваш номер телефона, нажимаю "Отправить", и вам сейчас придет СМС с номера 900», — отметила девушка.

Зачастую, говорит она, денег на картах у россиян просто нет. «Я не знаю, что у вас произошло в России», — удивилась Полина. Мошенники также часто предлагают людям закрыть счет в официальном отделении Сбербанка, где их якобы обманывают и раздают данные. Люди оформляют кредит и кладут деньги на наш счет, заявляет девушка.

Номера граждан попадают к преступникам из баз турфирм, служб доставки. В основном в их распоряжении имя, фамилия, отчество гражданина и город, в котором оформлялась карта.

У Полины высшее образование, раньше она работала официанткой, но после того, как не стало матери и бабушки, девушка осталась одна, денег не хватало. «Я два месяца работаю, и на полквартиры получилось уже накопить», — заявила она.

В конце разговора с журналистами собеседница призналась, что жалеет людей, расплакалась и положила трубку.

Согласно подсчетам экспертов проекта ОНФ «За права заемщиков», во время пандемии мошенники похитили у россиян почти 2,8 миллиарда рублей, что на 70 процентов больше, чем в допандемийный период.