В Москве школьники украли у родителей 13 миллионов рублей и сбежали на Урал

Два московских школьника и их два совершеннолетних друга украли у родителей 13 миллионов рублей и уехали в Екатеринбург. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, приятели заранее спланировали побег. Утром 7 апреля 13-летний подросток забрал из портфеля своего отца-бизнесмена три миллиона рублей и iPhone, а затем перевел с родительского планшета 100 тысяч рублей на свой счет. Мать шестиклассника, не заметив ничего подозрительного, отвезла его в школу и уехала домой.

Спустя некоторое время школьник встретился с другом-ровесником и двумя другими знакомыми, которые тоже принесли с собой деньги — всего приятели насобирали 13 миллионов рублей. Они сели в такси и выдвинулись в сторону Урала.

Родители 13-летнего мальчика забили тревогу, когда отец обнаружил пропажу денег из портфеля. К тому моменту телефон их сына был недоступен, и они обратились в полицию. К поискам беглецов, как пишет МК, привлекли лучших оперативников Москвы и сотрудников ФСБ: к утру 8 апреля они определили местонахождение автомобиля, и четырех друзей задержали.

«Московский комсомолец» отмечает, что подростки планировали инсценировать похищение и вымогать у родственников деньги.

В мае 2019 года сообщалось, что сотрудница банка в Башкирии похитила 25 миллионов рублей и сбежала вместе с мужем с двумя несовершеннолетними детьми. Семью нашли на съемной квартире в Казани. В результате суд приговорил кассиршу к пяти годам лишения свободы, а ее супруга — к шести.