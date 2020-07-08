Российская кассирша и ее муж пойдут под суд за кражу из банка 25 миллионов

В Башкирии завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудницы банка Луизы Хайруллиной и ее супруга, которые похитили из банка свыше 25 миллионов рублей и пытались скрыться в Казани. Об этом в среду, 8 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Хайруллина работала старшим кассиром в банке города Салават. По версии следствия, с сентября 2017 года по май 2019-го женщина похитила из банка более 25 миллионов рублей. Выяснилось, что Хайруллина крала деньги частями и передавала мужу, а тот вносил их на свой личный счет и делал ставки на спортивные состязания.

Когда женщина узнала о предстоящей ревизии в банке и поняла, что недостача будет выявлена — вместе с мужем и детьми она сбежала, удалив почти все свои страницы в соцсетях. По данным следствия, несколько дней семья жила в лесу, а затем на такси уехала в Казань, где сняла квартиру. Там 4 июля Хайруллина и была задержана оперативниками.

На время следствия обвиняемая заключена под стражу, ее муж помещен под домашний арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Салаватский городской суд.

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