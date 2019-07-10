Объявлен сбор денег для сбежавшей с миллионами башкирской кассирши

Общественный деятель из Уфы Азамат Галин объявил о начале сбора пожертвований для кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей . Об этом он рассказал РИА Новости.

Собранные деньги, по словам Галина, будут предназначены для возмещения ущерба Россельхозбанку. «Мы будем выкладывать ежедневно выписку счета Хайруллиной. На сегодняшний день средства пока не поступали», — сообщил он.

Активист добавил, что в социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Фонд Луизы Хайруллиной», где указан номер карты, чтобы желающие смогли перечислить деньги. В одной из публикации сообщества говорится, что если похищенные женщиной денежные средства находятся в тайниках, то все собранные деньги будут возвращены добровольцам.

В конце мая Луиза Хайруллина пропала вместе с мужем и двумя детьми. По версии следствия, она похитила из отделения Россельхозбанка, в котором работала кассиром, около 24,5 миллионов рублей. В отношении нее было заведено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Спустя почти месяц, 4 июля, ее задержали на съемной квартире в Казани. Изначально ее супруга задерживать не стали, но 10 июля стало известно о его задержании в аэропорту Уфы. Ранее утверждалось, что украденные деньги он проиграл в азартных играх.

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