Стала известна судьба украденных российской кассиршей миллионов рублей

Муж кассирши банка, похитившей 20 миллионов рублей, проиграл большую часть денег в букмекерских конторах. Об этом в четверг, 3 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления уголовного розыска МВД Башкирии Рамиля Ермеева.

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Кассирша Луиза Хайруллина вместе с мужем и детьми пропала в мае этого года, удалив все свои страницы в социальных сетях. Полицейские установили, что женщина похитила из отделения банка, где работала, около 24,5 миллиона рублей. Выяснилось, что Хайруллина крала деньги частями и передавала мужу, а тот вносил их на свой личный счет и делал ставки на спортивные состязания.

Луизу Хайруллину задержали 4 июля, ее мужа Марата — несколько дней спустя. Перед этим он дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят», где рассказал, что загнал семью в огромные долги, чтобы делать ставки на тотализаторе. Мужчина добавил, что сам уговорил супругу пойти на воровство денег из банка.

Хайруллина задержали в аэропорту Уфы, куда он прилетел из Москвы после участия в телешоу. Он признался полицейским, что потратил похищенные деньги, но позже отказался от своих слов. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

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