Еще одна сотрудница российского банка похитила миллионы

Управляющую офисом банка «Открытие» в Калининском районе Уфы заподозрили в хищении нескольких десятков миллионов рублей из кассы кредитной организации. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Новые обстоятельства выяснились в ходе расследования дела о присвоении кассиром этого банка 6,5 миллионов рублей. Как установили сотрудники правоохранительных органов, деньги присваивала не только она, но и управляющая. В течение двух с половиной лет, по данным телеканала, они похитили более 43 миллионов рублей.

«В целях сокрытия недостач управляющая офисом и ее предполагаемая сообщница оформляли закрытие вкладов клиентов банка. Таким образом были закрыты счета более 50 вкладчиков», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России. По данному факту возбуждено дело по статье 160 УК России («Присвоение в особо крупном размере»).

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Подобный случай произошел в башкирском городе Салават в мае текущего года. Сотрудница «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина похитила около 24,5 миллиона рублей и сбежала. В конце июня полиция обнаружила ее автомобиль в гараже отца. В машине лежало постельное белье, в связи с чем силовики предположили, что Хайруллина скрывалась некоторое время там. 4 июля МВД сообщило о задержании похитительницы.

Муж кассирши Марат Хайруллин признался, что проиграл деньги, однако позже от своих слов отказался. В настоящий момент он находится под домашним арестом.

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