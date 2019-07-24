Еще одна башкирская кассирша сбежала из банка с миллионами

Кассир банка «Открытие» в Калининском районе Уфы присвоила себе 6,5 миллиона рублей и сбежала. По данным «Медиакорсети», хищение произошло с 22 по 23 июля.

В пресс-службе банка сообщили, что 39-летнюю женщину задержали сотрудники собственной службы безопасности в ходе плановой проверки. Все материалы переданы в правоохранительные органы, проводится проверка. Интересы клиентов банка инцидент не затронул, добавил представитель учреждения.

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Агентство ProUfu.ru пишет, что в отношении кассирши возбуждено дело по статье 160 Уголовного кодекса России («Присвоение или растрата»).

Ранее подобный случай произошел в башкирском городе Салават. В мае сотрудница банка Луиза Хайруллина похитила около 24,5 миллиона рублей и сбежала с ними. В конце июня полиция обнаружила автомобиль женщины в гараже ее отца. В машине лежало постельное белье, в связи с чем силовики предположили, что Хайруллина скрывалась некоторое время там. 4 июля МВД сообщило о задержании похитительницы.

В начале июля муж кассирши Марат Хайруллин признался, что проиграл все деньги, однако позже отказался от своих слов. В настоящий момент он находится под домашним арестом.

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