Обманувшую клиента на 40 миллионов рублей кассиршу объявили в федеральный розыск

Кассиршу обменного пункта в Москве, сбежавшую с 41 миллионом рублей доверчивого россиянина, объявили в федеральный розыск. Об этом сообщает РИА Новости.

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Инцидент произошел 3 июля. Бизнесмен зашел в пункт обмена валют в Елисеевском переулке вместе с инкассаторами и попросил обменять рубли на доллары. Кассир пересчитала деньги, заявила, что необходимой суммы в валюте у нее нет и попросила подождать на улице, после чего сбежала через окно.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В конце мая в Башкирии кассирша Луиза Хайруллина пропала с мужем и двумя детьми. Следствие считает, что она вынесла из отделения банка, где работала, около 24,5 миллиона рублей. 4 июля МВД сообщило о задержании предполагаемой похитительницы. Позднее следствие установило, что женщина крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, который потратил их на спортивных ставках.

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