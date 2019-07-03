Кассир с 40 миллионами рублей сбежала через окно от доверчивого россиянина

В Москве у клиента обменного пункта похитили 41 миллион рублей, на которые он хотел купить доллары. Об этом сообщили в столичной полиции, передает радиостанция «Говорит Москва».

Преступление было совершено в среду, 3 июля.

Клиент передал рубли кассиру обменного пункта. Она пересчитала деньги, оставила их в кассе и сообщила, что у нее нет необходимой суммы в долларах. Женщина заверила клиента, что валюту должны подвезти, но ему нужно подождать снаружи около входа в обменный пункт. Когда посетитель вышел на улицу, кассир с деньгами сбежала через окно.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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