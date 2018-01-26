Москвич лишился 140 миллионов рублей в обменнике

Столичный менеджер потерял более 138 миллионов рублей в пункте обмена валюты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По версии правоохранительных органов, днем 13 декабря прошлого года мужчина зашел в обменник в центре Москвы. Он собирался поменять 138 миллионов 600 тысяч рублей на евро.

«Во время валютного обмена, который подозреваемые не имели возможности выполнить, а также заранее имели умысел на хищение денег, неизвестные передали мужчине взамен 138 миллионов 4 тысячи евро и муляж, имитирующий почти 2 миллиона евро», — сказал собеседник агентства.

О том, что с деньгами что-то не так, обманутый мужчина догадался вечером. Он обратился в полицию. Результаты проверки, которая заняла больше месяца, подтвердили факт мошенничества в крупном размере. Полиция возбудила уголовное дело и объявила в розыск подозреваемых.

Ранее в январе сообщалось об обманутом жителе города Братска Иркутской области, который пытался купить легкомоторный самолет через интернет. Условием сделки стала предоплата залога в сумме 100 тысяч рублей, аналогичную сумму запросили за оформление документов на аэроплан.

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