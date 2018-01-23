Сибиряк купил самолет через интернет и оказался в пролете

Житель города Братска Иркутской области стал жертвой мошенников при попытке купить легкомоторный самолет через интернет, говорится на сайте регионального МВД.

«Условием сделки стала предоплата залога в сумме 100 тысяч рублей. После этого продавец заверил, что приступил к оформлению документов на аэроплан, и это потребовало еще 100 тысяч», — отмечено в сообщении. Когда покупатель прибыл в Санкт-Петербург для завершения сделки, его там никто не встретил.

Полиция установила, что якобы продавец самолета действительно вел переговоры из Петербурга. Счет, куда покупатель перевел деньги, открыт на «некую Розалию Ивановну», уточнили в МВД.

В декабре 2017 года мужчина попытался купить биткоины у мошенников в столичном кафе и лишился 20 миллионов рублей.

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