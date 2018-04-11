Москвичка обменяла миллион рублей на билеты «банка приколов» вместо евро

Мошенник обменял москвичке миллион рублей на билеты «банка приколов» вместо евро. Об этом в среду, 11 апреля, сообщает агентство «Москва».

По данным источника агентства, 52-летняя безработная женщина обратилась в операционную кассу на Тверском бульваре. Женщина хотела обменять на евро свои сбережения — один миллион рублей. К ней подошел мужчина, представился начальником пункта обмена валют и предложил помощь.

Москвичка отдала незнакомцу деньги и паспорт, тот пересчитал купюры, положил их в лоток для обмена и ушел. Женщина забрала купюры и документы, положила в сумку и покинула офис, и только через некоторое время решила пересчитать, всю ли сумму ей вернули. Достав деньги из сумки, она увидела, что вместо евро в пачке находятся билеты «банка приколов».

Московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве, ведется поиск преступника.

Утром 11 апреля курс евро к рублю на Московской бирже вырос до 80 рублей. Последний раз европейская валюта пересекала эту отметку в марте 2016 года. Динамика курса спровоцировала повышение спроса на иностранную валюту в обменных пунктах.

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