Пенсионера уличили в хищении 130 тысяч рублей при помощи купюр «банка приколов»

Московского пенсионера заподозрили в хищении 130 тысяч рублей из кошелька молодого мужчины при помощи пачки купюр «банка приколов». Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

По версии следствия, 63-летний подозреваемый оставил на дороге пачку купюр, дождался, пока их подберет проходящий мимо человек, а затем подбежал к тому с просьбой вернуть свои потерянные деньги. Москвич вручил пенсионеру найденную пачку, но тот попросил потерпевшего показать кошелек, чтобы убедиться, что получил обратно всю сумму.

Осмотрев портмоне и покрутив его в руках, подозреваемый сел в машину и уехал. А потерпевший вскоре обнаружил, что у него пропали 130 тысяч рублей: вместо них в кошельке лежала пачка билетов «банка приколов». После этого молодой человек обратился с заявлением в полицию.

Оперативники успели вычислить и задержать пенсионера быстрее, чем тот потратил деньги. Украденные купюры были найдены в его квартире. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

6 сентября стало известно о задержании в Москве группы лжемедиков, подозреваемых в хищениях денег у пенсионеров. Задержанные продавали старикам дорогостоящие медицинские приборы, якобы излечивающие тяжелые заболевания. Таким образом они «заработали» 18 миллионов рублей.