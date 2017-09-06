Подозреваемых в хищениях денег у пенсионеров лжемедиков задержали в Москве

Организованная преступная группа под видом специалистов медицинских учреждений похитила у пенсионеров более 30 миллионов рублей. Об этом говорится в пресс-релизе МВД России, в среду, 6 сентября, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Сотрудники УЭБиПК совместно с ГСУ ГУ МВД России по Москве, а также оперативниками ОЭБиПК УВД по СВАО при силовой поддержке бойцов Росгвардии Москвы задержали 18 предполагаемых участников организованной группы, подозреваемых в хищении денежных средств пенсионеров», — говорится в сообщении.

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По версии следствия, задержанные предлагали приобрести медицинские приборы, которые якобы помогут вылечить тяжелые болезни. Ущерб был причинен 100 гражданам из различных регионов России. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как отмечают в МВД, в настоящее время 11 участников преступной банды находятся под стражей, остальные — под домашним арестом.

Ранее 6 сентября стало известно, что столичные полицейские задержали 40-летнего ранее неоднократно судимого мужчину по подозрению в том, что он несколько месяцев обманывал пенсионерок, продавая им под видом лекарства от всех болезней раствор экстракта ромашки.