В Красногорске за мошенничество задержан майор уголовного розыска

В ходе совместной операции следователей подмосковного главка СКР и оперативников МВД и ФСБ в подмосковном Красногорске с поличным был задержан офицер полиции и два его соучастника. Об этом «Ленте.ру» рассказала Варвара Заева, официальный представитель ГСУ СК РФ по Московской области.

В ходе следствия установлено, что 39-летний майор уголовного розыска Нахабинского отдела полиции и два его подельника, 31 года и 40 лет, вступили в контакт с предпринимателем, занимавшимся, среди прочего, помощью при проведении финансовых операций. Раздобыв где-то поддельные удостоверения сотрудников ФСБ, мужчины договорились с предпринимателем о передаче крупной суммы наличными. Во время встречи, прошедшей в одном из кафе на Ленинградском проспекте в Москве, получив от предпринимателя три миллиона рублей наличными, соучастники имитировали его задержание, скован наручниками и доставлен в Нахабинский отдел полиции.

«Угрожая бизнесмену уголовным делом, офицер и его подельники сначала присвоили себе полученные во время встречи наличные, а затем потребовали еще миллион. Накануне около 00:30 возле ресторана "Макдоналдс" на улице Ленина в Красногорске сразу после получения всей суммы офицер и его подельники были задержаны. Так как состава преступления в действиях предпринимателя не выявлено, уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество"», — рассказала Варвара Заева.

Она уточнила, что всем троим уже предъявлено обвинение, и следствие намерено ходатайствовать об аресте офицера и двух других участников преступления.

В Главном управлении МВД по Московской области «Ленте.ру» сообщили, что по факту задержания сотрудника полиции начата служебная проверка, по результатам которой сам офицер будет уволен из органов внутренних дел по компрометирующим основаниям, а его руководители — привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.