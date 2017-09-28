Бизнесмена уличили в хищении полумиллиарда рублей из московского банка

В Москве задержали мужчину по подозрению в хищении 500 миллионов рублей из кредитно-финансового учреждения. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что соучастники, действуя от имени пяти физических лиц, предоставили в банк документы, содержащие ложные сведения. Сотрудники финансового учреждения одобрили выдачу кредитов в размере около 500 миллионов рублей. Полученными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению», — сообщила Волк.

Сотрудники полиции уже задержали одного из подозреваемых — учредителя и соучредителя двух коммерческих организаций, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

7 сентября стало известно о задержании в Москве пенсионера, похитившего 130 тысяч рублей при помощи билетов «банка приколов». Пожилой мужчина обманул прохожего, подбросив на дорогу пачку «денег», а затем поменял их на настоящие из его кошелька.

