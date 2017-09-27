Арестован бывший гендиректор СУ-155

Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего гендиректора строительной компании СУ-155 Александра Мещерякова. Бизнесмена обвиняют в особо крупном мошенничестве, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, следствие считает Мещерякова причастным к хищению средств дольщиков, купивших квартиры в недостроенных жилищных комплексах, при возведении которых СУ-155 не оформляла необходимую документацию, включая и разрешение на строительство.

Защита считает меру пресечения, избранную своему клиенту, необоснованной, так как обвинение, предъявленное Мещерякову, связано с предпринимательской деятельностью, что в соответствии с нормами УПК делает арест бизнесмена невозможным. Вместе с тем, как пишет издание, не согласна с мерой пресечения и прокуратура, которая подала на арест апелляцию в Мосгорсуд.

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Это уже второе уголовное дело, фигурантом которого он становится. Два года назад СКР начал расследование в отношении Мещерякова по факту неисполнения им обязанностей налогового агента. По версии следствия, топ-менеджер уклонился от уплаты налога на доход физических лиц на сумму 210,5 миллиона рублей.

В марте 2016 года Арбитражный суд Московской области начал процедуру банкротства в отношении СУ-155.

Группа СУ-155, принадлежащая депутату Мосгордумы Михаилу Балакину, в конце 2015 года оказалась в критическом финансовом положении на фоне падения спроса на жилую недвижимость и высокой долговой нагрузки, размер которой достиг величины порядка 20 миллиардов рублей. Холдинг имеет обязательства перед 27 тысячами дольщиков. Объем финансирования недостроев холдинга, по подсчетам санатора, составляет 39 миллиардов рублей.

СУ-155 являлся одной из крупнейших строительных компаний России, в него входят более 80 промышленных предприятий и строительных организаций. Он ежегодно сдавал около 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости.