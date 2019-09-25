Стала известна судьба украденных сотрудницей российского банка миллионов

39-летняя заведующая филиалом банка «Открытие» в Уфе Лиана Латипова, подозреваемая в хищении 43 миллионов рублей, пошла на преступление из-за больного отца. Об этом сообщило региональное издание «Медиакорсеть» со ссылкой на свой источник.
По словам собеседника издания, мужчина давно страдает от онкологического заболевания, и дочь могла потратить украденные средства на его лечение.
О новом случае хищения средств банка сотрудником стало известно 24 сентября. Сообщалось, что заведующая за 2,5 года присвоила 43 миллиона рублей. Преступление вскрылось в ходе расследования дела о хищении кассиром этого же филиала 6,5 миллиона рублей.
«В целях сокрытия недостач управляющая офисом и ее предполагаемая сообщница оформляли закрытие вкладов клиентов банка. Таким образом были закрыты счета более 50 вкладчиков», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России. По данному факту возбуждено дело по статье 160 УК России («Присвоение в особо крупном размере»).
Подобный случай произошел в башкирском городе Салават в мае текущего года. Сотрудница «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина похитила около 24,5 миллиона рублей и сбежала. В конце июня полиция обнаружила ее автомобиль в гараже отца. В машине лежало постельное белье, в связи с чем силовики предположили, что Хайруллина скрывалась некоторое время там. 4 июля МВД сообщило о задержании похитительницы.
Муж кассирши Марат Хайруллин признался, что проиграл деньги, однако позже от своих слов отказался. В настоящий момент он находится под домашним арестом.