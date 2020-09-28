Похитившая 25 миллионов рублей ради мужа российская кассирша получила срок

Салаватский городской суд Республики Башкортостан вынес приговор бывшей кассирше филиала крупного российского банка и ее мужу за хищение 25 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

Женщина получила пять лет лишения свободы, ее супруг — шесть лет в колонии общего режима. Они признаны виновными в присвоении денег. Речь идет о сотруднице банка Луизе Хайруллиной, которая пошла на преступление ради мужа.

В суде установлено, что с сентября 2017-го по май 2019 года кассирша присваивала деньги банка. Она выносила их либо передавала мужу в кассе. Значительную часть из похищенных 25 миллионов рублей муж кассирши проиграл на ставках в букмекерских конторах. В мае 2019 года супруги вместе с двумя несовершеннолетними детьми скрылись и были объявлены в розыск. Семью нашли на съемной квартире в Казани.