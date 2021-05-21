В России запустят «Мошеловку» для борьбы с мошенниками

В России 21 мая начнет работу платформа «Мошеловка» для выявления мошенников и борьбы с ними. Об этом пишут «Известия».

С помощью сервиса жертвы злоумышленников смогут сообщить об инциденте и получить алгоритм действий в этой ситуации, а также всю необходимую информацию о преступных схемах. Кроме того, эксперты и волонтеры будут систематизировать сообщения и передавать собранные и обработанные данные в Центробанк и правоохранительные органы.

Ранее МВД объявило о создании нового сервиса под названием «Антимошенник». Он заработает в мобильном приложении ведомства. Пользователи смогут получать уведомления о том, что им звонят с подозрительного номера, с которого ранее уже совершались незаконные действия, и блокировать их. Кроме того, в приложении предусмотрен «белый список» номеров, куда пользователь будет добавлять проверенные телефоны.

Позднее эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович посчитал «Антимошенник» новым способом контроля над россиянами. «Как и в случае любой базы, параллельно с поставленными задачами она будет использоваться для профилирования поведения пользователей, анализа и сбора дополнительной информации», — утверждает он.