Россиянам назвали способ распознать телефонного гипнотизера

Доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев объяснил россиянам, как распознать в телефонном мошеннике гипнотизера. По словам специалиста, главным признаком является фокусирование на голосе и подчинение командам злоумышленника, передает агентство «Прайм».

«При этом в состоянии гипноза происходит сужение сознания, отсутствует восприятие собственного тела, а в случае более глубокого воздействия человек даже перестает даже воспринимать окружающую среду», — отметил психиатр. Он добавил, что между гипнотизером и его жертвой формируется «раппорт» (с ударением на «о» — прим. Ленты.ру) — речевая связь, через которую отдаются команды. Злоумышленник, как правило, заранее выбирает, с кем он будет работать и каким способом создаст такую связь, пояснил эксперт.

По словам психиатра, влиянию таких телефонных мошенников подвержены лица мыслительного и художественного склада. Первые с удивлением подчиняются и реализуют внушения в двигательной сфере, но при этом продолжают ориентироваться в пространстве, в то время как вторые теряются в месте, времени и собственной личности, после чего забывает свое поведение под гипнозом. Чтобы не стать жертвой гипнотизера, стоит заранее думать, с кем и как вести разговор, заключил специалист.

Ранее бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов раскрыл разоблачающие телефонных мошенников фразы. Он отметил, что вероятность звонка от настоящих сотрудников полиции для уточнения личных данных крайне мала и объяснил, как разговаривать с выдающими себя за сотрудников правоохранительных органов злоумышленниками. Бывший полицейский посоветовал попросить «правоохранителя» прислать официальную повестку, а также назвать фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета.