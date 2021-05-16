Бывший сотрудник МВД раскрыл разоблачающие телефонных мошенников фразы

Бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов раскрыл разоблачающие телефонных мошенников фразы. Он рассказал в интервью радио Sputnik, как разговаривать с выдающими себя за сотрудников правоохранительных органов мошенниками.

По его словам, вероятность того, что законопослушному гражданину позвонят из полиции для уточнения личных данных, крайне мала.

Игнатов напомнил, что часто в разговоре по телефону мошенники представляются участковыми, оперативниками и следователями. В случае такого звонка бывший полицейский посоветовал попросить «правоохранителя» назвать фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. По его словам, после этой просьбы мошенники «сворачивают разговор». Также Игнатов порекомендовал попросить у звонящего прислать повестку в официальном порядке. «Если она придет, то уже можно будет явиться, куда указано», — объяснил он.

В случае, если повестку прислать отказались, ссылаясь на срочность расследования, экс-полицейский советует узнать адрес учреждения, чтобы прийти туда лично. У настоящего сотрудника будет рабочее место, куда он может «пригласить вас для беседы», заключил Игнатов.

Ранее в мае директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков раскрыл типичные сценарии, по которым действуют телефонные мошенники. По словам специалиста, злоумышленники звонят россиянам, пытаются представиться сотрудником финансовой организации и под предлогом якобы взломанного личного кабинета выясняют у жертвы CVC-код, или PIN, или пароль из СМС.