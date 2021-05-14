Мошенники начали красть данные россиян через инвестиции в компании Илона Маска

Мошенники стали обманывать россиян по новой схеме. Они начали красть данные пользователей, предлагая им инвестировать в различные известные российские и иностранные компании, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию по информационной безопасности Bi.Zone.

Поясняется, что злоумышленники создают фишинговые сайты, где предлагают пользователям поучаствовать в инвестиционных программах. Среди брендов, которые используют мошенники, числятся компании американского предпринимателя Илона Маска, в частности, Tesla.

Такие офферы, как поясняют эксперты, представляют собой сайты-одностраничники с цепляющим заголовком, видео с YouTube, описанием преимуществ проекта и формой для сбора данных. После ввода информации в специальное окошко, пользователю приходит обещание обратного звонка. Однако ему не перезванивают.

«Мы полагаем, что данные собираются для последующего использования в рамках социальной инженерии, когда людей обзванивают мошенники», — рассказали специалисты. В Центробанке, в свою очередь, в очередной раз напомнили, что во избежание мошенничества не следует сообщать никому секретных сведений, таких как пароли, коды из SMS или секретные слова, даже если просящий представляется сотрудником банка.

Ранее прокуратура Москвы предупредила о новых способах мошенничества, в которых злоумышленники создают поддельные страницы банковских сайтов и крадут деньги россиян. В последнее время мошенники сменили тактику: если раньше они пытались получить доступ к банковской карте жертвы, то теперь стараются снять деньги со счетов и депозитов.