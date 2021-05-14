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Раскрыта новая схема обмана россиян с помощью Tesla

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Фото: Globallookpress.com

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян. Они стали выманивать личные данные на фишинговых сайтах обещаниями большого заработка от инвестиций в проекты российских и зарубежных компаний. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании Bi.Zone.

Среди брендов, которые использовали злоумышленники — российские банки, компании нефтяной отрасли, а также Tesla. С их помощью они получали данные граждан. Мошенники создавали сайты с описанием якобы преимуществ проекта, ссылкой на YouTube, а также формой сбора личных данных.

После ввода информации всплывало окно с обещанием перезвонить, но этого не происходило. Эксперты, которые раскрыли схему, отмечают, что за год было найдено более 600 таких мошеннических сайтов. Данные собираются, чтобы потом злоумышленники могли обзванивать потенциальных жертв.

Ранее сообщалось, что мошенники начали отправлять россиянам СМС с кодом для регистрации счета юридического лица или ИП в банке. Злоумышленники направляют предпринимателям код с номера 900 для «регистрации в гостевой зоне для юрлиц».

Дальше аферисты могут попытаться выманить другие одноразовые коды, убедить перевести средства на якобы безопасные счета или установить на свой телефон какое-либо ПО.

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