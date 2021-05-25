Телефонный мошенник рассказал о своей зарплате и дал совет россиянам

Телефонный мошенник позвонил юристу из Екатеринбурга и попросил его снять деньги через банкомат и перевести их на новый счет. Специалист по правоведению вместо этого задал ему несколько вопросов и попросил дать совет россиянам. Запись разговора была опубликована на сайте Е1.RU.

Сначала юристу позвонила девушка, которая представилась капитаном полиции и сообщила, что Центробанк передал ей информацию о сомнительных операциях. По ее словам, за подобные действия на владельца карты должны завести уголовное дело. Затем позвонил мужчина, который предложил выполнить перевод средств по обновленным реквизитам, чтобы защитить денежные активы.

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Юрист выслушал мошенников и ответил на их вопросы, а затем задал свои. Злоумышленник, выдававший себя за сотрудника банка, представился Александром. Он рассказал, что получает фиксированную заработную плату в долларах. «Имеется, конечно же, процентная ставка, все зависит от того, какое количество клиентов будет обработано за неделю и [насколько] успешно будут направлены деньги на, так скажем, обновленные счета», — уточнил Александр.

По его словам, работа легкая. Обзванивает людей он из офиса. Мошенник заявил, что не страдает муками совести и не боится быть пойманным. «Мы с вами живем в стране, в которой доказать телефонное мошенничество, если оно умно подвязано с помощью правоохранительных органов, не так уж и легко. Тем более у каждого имеется свой адвокат», — уточнил мужчина и порекомендовал россиянам хранить деньги в банке ВТБ, чтобы не пострадать от рук мошенников.

Ранее начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал россиянам об одном из любимых приемов телефонных мошенников. По словам эксперта, злоумышленники часто подбирают телефонные номера, похожие на те, которые используются реальными банками, финансовыми организациями, госорганами. Так они рассчитывают вызвать доверие у жертвы еще до начала разговора.