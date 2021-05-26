Назван срок победы над телефонным мошенничеством в России

В Сбербанке назвали срок победы над телефонным мошенничеством в России. По словам зампреда Станислава Кузнецова, это может произойти уже в текущем году. Об этом он рассказал ТАСС.

«Я считаю, что у нас есть все шансы, чтобы победить телефонное мошенничество в этом году, если мы будем принимать правильные решения, в том числе организационные», — сказал он. По мнению Кузнецова, работать нужно на уровне операторов сотовой связи. Тогда, уверен он, количество мошеннических звонков сократится сразу на 80 процентов.

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Какие именно меры необходимо принять, Кузнецов не уточнил, но напомнил, что уже есть показательный пример победы над скиммингом.

Ранее начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал россиянам об одном из любимых приемов телефонных мошенников. По словам эксперта, злоумышленники часто подбирают телефонные номера, похожие на те, которые используются реальными банками, финансовыми организациями, госорганами.

Еще один популярный способ обмана — установка мобильного приложения для удаленного управления смартфоном, когда жертву убеждают скачать соответствующую бесплатную программу. После скачивания злоумышленники подключаются к смартфону жертвы и осуществляют перевод денежных средств.

В конце прошлого года о разговоре с телефонными мошенниками призналась глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что злоумышленники пытались выведать у нее данные банковской карты и использовали бота. Глава ЦБ подчеркнула, что повесила трубку, и напомнила всем, что в похожей ситуации стоит поступать так же.