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Психолог описал две категории жертв мошенников

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Фото: Unsplash

Обычно жертвами мошенников становятся две категории людей — так называемые «хозяева жизни» и «скупердяи». Об этом агентству «Прайм» рассказал психолог Дмитрий Синарев.

Те, кто относится к «хозяевам», кичатся своими успехами и хвастаются материальным достатком, отметил Синарев. Их образ удачливого и оборотливого человека определяют автомобили, брендовая одежда и обувь, крупные расходы, дорогие украшения и престижные места отдыха. Такие люди всеми способами стараются сохранить свой статус и обозначить его. Поэтому мелкие мошенники, просящие помощи, легко обманывают их.

Также преступники обкрадывают «хозяев» с помощью призывов к пожертвованиям в сомнительные фонды. Люди, которые относятся к этой категории, с радостью демонстрируют свои финансовые возможности и благотворительностью подчеркивают душевную доброту.

«Приманка в виде высокого статуса срабатывает безотказно. Болезненное чувство собственной значимости — очень коварная пробоина в структуре человеческой личности», — рассказал Синарев.

В случае со «скупердяями» применяются другие схемы. Им нужно дать возможность получить «бешеную выгоду при минимальных затратах», которая скоро исчезнет, например распродажи, ликвидации товаров, конфискат, закрытие магазинов. Этот тип людей экономит на всем, поэтому, как объясняет эксперт, мошенники вычисляют жертву по их внешнему виду.

«Серая внешность и горящий жадностью глаз — таких видно сразу. Их путеводная звезда — халява. Они в нее верят», — отметил психолог.

Тем, кто не причисляет себя ни к одной категории, Синарев посоветовал помнить, что «всегда и за все нужно платить». По его словам, кичливость и стремление к дешевой выгоде обойдется дороже.

Ранее юрист Максим Барышев дал россиянам советы, как противостоять брокерам-мошенникам. Он порекомендовал уточнять наименование финансовой рекомендации, номер, вид лицензии и наличие согласия на предоставление рекламы.

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