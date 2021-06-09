Раскрыт способ получения мошенниками данных россиян

Мошенники получают информацию о россиянах через теневой рынок персональных данных. Такой способ раскрыл РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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Он отметил, что было обнаружено 12 торговых площадок по продаже информации финансовых организаций, сотовых операторов и платежных систем. На девяти из них возможно купить данные банковских карт. Кузнецов добавил, что в основном в доступе оказывается информация скомпрометированных баз данных внешних сервисов — например, сервисов по доставке товаров.

Телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян 3,5-5 миллиардов рублей, а средний чек успешной операции составляет около восьми тысяч рублей. Один мошеннический кол-центр делает от трех до семи тысяч звонков в день. При этом срабатывает только один процент звонков.

В Сбербанке считают, что победить телефонное мошенничество Россия может уже в текущем году. По мнению Кузнецова, для этого работать нужно на уровне операторов сотовой связи.

Ранее Тинькофф Банк предложил создать систему учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ). С ее помощью можно анализировать входящие звонки для поиска операторов, обслуживающих телефонных мошенников.