Россиянам назвали месячную сумму хищения телефонными мошенниками

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал месячную сумму хищения телефонными мошенниками. Об этом сообщают РИА Новости.

Так, телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян 3,5-5 миллиардов рублей, а средний чек их успешной операции составляет около восьми тысяч рублей. Кузнецов добавил, что один мошеннический колл-центр осуществляет от трех до семи тысяч звонков в сутки, при этом в половине случаев операторы не дозваниваются. Эксперт уточнил, что срабатывает только один процент звонков.

По данным Центробанка, число атак на клиентов банков с использованием методов социальной инженерии в прошлом году выросло почти в два раза по сравнению с 2019-м. В большинстве случаев (84 процента) злоумышленники связываются со своими жертвами по телефону.

26 мая в Сбербанке назвали срок победы над телефонным мошенничеством в России. По словам Станислава Кузнецова, это может произойти уже в текущем году. «Я считаю, что у нас есть все шансы, если мы будем принимать правильные решения, в том числе организационные», — сказал он. По мнению Кузнецова, работать нужно на уровне операторов сотовой связи. Тогда, уверен он, количество мошеннических звонков сократится сразу на 80 процентов.