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«Тинькофф» предложил новый способ борьбы с телефонными мошенниками

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Фото: Unsplash

Тинькофф Банк предложил создать систему учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ). С ее помощью можно анализировать входящие звонки для поиска операторов, обслуживающих телефонных мошенников, пишет РБК.

Недобросовестные операторы проводят звонки злоумышленников с подменных номеров в адрес банковских клиентов. По замыслу, если клиент сообщил банку о мошенническом звонке, то финансовая организация должна передать эту информацию в СУАТМ. После этого система узнает, какой оператор инициировал звонок, обратится к нему с вопросом, инициировал он этот звонок сам или принял его от другого оператора.

Если первый вариант, то это значит, что оператор не контролирует использование номерной емкости и, возможно, обслуживает аферистов. Это новый способ борьбы с телефонными мошенниками, поскольку в стране нет подобной системы. Предложения Тинькофф Банка находятся в работе, идет процесс формирования рабочей группы.

Ранее в Сбербанке назвали срок победы над телефонным мошенничеством в России. По словам зампреда Станислава Кузнецова, это может произойти уже в текущем году. По его мнению, работать нужно на уровне операторов сотовой связи. Тогда, уверен он, количество мошеннических звонков сократится сразу на 80 процентов.

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