Путин рассказал о решении проблемы телефонных мошенников

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с населением, трансляцию которой ведет YouTube-канал «России 24», рассказал о возможном решении проблемы телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками банков.

По словам Путина, проблема многогранна и заключается в том, что Центробанк и финансовые учреждения должны обеспечить банковскую тайну. Это мешает правоохранительным органам пресекать действия мошенников.

«На мой взгляд, решение есть. ЦБ имеет право в случае, если он видит какие-то сомнительные операции, инициативно обращаться в правоохранительные органы. Но если ЦБ имеет такое право, то оперативные службы МВД, других органов правопорядка или специальные службы могут обратиться в Центральный банк», — отметил президент.

Регулятор в таком случае обязан проверить операции на предмет сомнительности и предоставить результаты проверки правоохранительным органам. «И наладить этот процесс с помощью современных средств связи достаточно легко и быстро», — заключил Путин.