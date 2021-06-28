Адвокат предупредил россиян об уловках мошенников на сайтах объявлений

Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов предупредил россиян об уловках мошенников на сайтах бесплатных объявлений. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«После размещения объявления о продаже товаров мошенники могут связаться с вами либо непосредственно через сайт, где размещено объявление, либо в социальных сетях или мессенджерах, которые вы указали», — пояснил специалист.

По его словам, злоумышленники в личных сообщениях обговаривают условия договора и просят произвести предварительную оплату, например, за доставку. Для завершения процедуры они предлагают предоставить данные карты и код из смс-сообщения.

Данилов предупредил, что мошенники могут направлять фишинг-старницы, которые похожи на сайты с объявлениями, где нужно ввести реквизиты платежного средства и подтверждение. Для видимости сделки они представляют поддельные чеки и скриншоты банковских приложений.

Адвокат предупредил, что следует внимательно относиться к требованиям предоплаты, не вводить данные карты и осмотрительно подходить к выбору контрагентов.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники стали чаще прикидываться сотрудниками правоохранительных органов при звонках клиентам российских банков. Об этом сообщается в исследовании компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock. Отмечается, что количество звонков от злоумышленников возрастает, если клиент открывает счет или пользуется другим банковским продуктом.