Россиян предупредили об узнающем персональные данные роботе-мошеннике

Россиян предупредили, что мошенники обзванивают клиентов с помощью робота якобы от имени банка, чтобы узнать персональные данные и похитить деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на банк ВТБ.

Там заявили, что клиенту два дня звонит якобы «роботизированный помощник банка» и сообщает об одобрении заявки на финансового номера телефона. Затем робот предлагает ответить «да» или «нет», а затем связать с оператором.

«Это еще один способ социнженерии, только в данном случае робот пытается у клиента узнать его персональные данные», — отметили в банке, добавив, что если человеку нужно получить какую-либо информацию, он должен напрямую обращаться в банк по официальному номеру телефона.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов раскрыл способ, с помощью которого мошенники получают информацию о россиянах. По его словам, было обнаружено 12 торговых площадок по продаже информации финансовых организаций, сотовых операторов и платежных систем. На девяти из них возможно купить данные банковских карт. Кузнецов добавил, что в основном в доступе оказывается информация скомпрометированных баз данных внешних сервисов — например, сервисов по доставке товаров.