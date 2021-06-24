Россиянам назвали шесть основных видов телефонного мошенничества

МВД назвало шесть самых популярных видов мошенничества по телефону в России. Об этом сообщает ТАСС.

Так, злоумышленники могут обманывать жертв сообщениями о родственнике, который попал в беду. Затем в разговор вступает якобы сотрудник правоохранительных органов, предлагая решить вопрос за определенную сумму денег. Это самый популярный вид мошенничества. В полиции в таких ситуациях советуют прервать разговор и перезвонить человеку, который якобы попал в беду.

Вторым по популярности видом мошенничества является обман человека с помощью SMS-сообщения с просьбой перезвонить на указанный номер. «Просьба может быть обоснована любой причиной — помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с банковской картой», — уточнили в ведомстве. Если жертва перезванивает, ее держат на линии, и за это время злоумышленники списывают со счета крупные суммы денег.

На третьем месте — телефонные вирусы, когда жертвам приходят сообщения с просьбой перейти по ссылке, после чего происходит списание денежных средств.

Четвертую строчку занял занял «выигрыш в лотерее». Человеку звонит якобы ведущий популярной радиостанции и поздравляет его с выигрышем в лотерее, которая была организована мобильным оператором. Однако для получения приза жертву просят предоставить реквизиты карты и заплатить налог на доходы физлиц. В МВД призвали не сообщать никому данные банковской карты.

Еще одна популярная схема мошенничества — код от оператора связи. Злоумышленник звонит или отправляет SMS-сообщение жертве якобы от техподдержки оператора связи. Человеку предлагается подключить новую эксклюзивную услугу для улучшения качества связи или для защиты от спам-рассылки, или принять участие в акции от сотового оператора. Жертву просят под диктовку набрать код или сообщение, которое якобы подключит новую услугу, но на самом деле этот код является комбинацией для мобильного перевода денежных средств со счета абонента на счет мошенников.

Шестым видом телефонного мошенничества является SMS-просьба о помощи. «Абонент получает на мобильный телефон сообщение: "У меня проблемы, кинь 900 рублей на этот номер. Мне не звони, перезвоню сам"», — сообщили в министерстве. Отмечается, что чаще всего на такой вид мошенничества попадаются пожилые люди, дети и подростки.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов раскрыл способ, с помощью которого мошенники получают информацию о россиянах. По его словам, было обнаружено 12 торговых площадок по продаже информации финансовых организаций, сотовых операторов и платежных систем. На девяти из них возможно купить данные банковских карт. Кузнецов добавил, что в основном в доступе оказывается информация скомпрометированных баз данных внешних сервисов — например, сервисов по доставке товаров.