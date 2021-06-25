Телефонные мошенники стали чаще прикидываться сотрудниками правоохранительных органов при звонках клиентам российских банков. Об этом сообщается в исследовании компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock, передает РИА Новости.

«Основными тенденциями, отмеченными специалистами аналитического центра компании, являются смена мошенниками типового образа "представителей службы безопасности банка" на "сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих расследование"», — отметили специалисты.

Гендиректор компании Олеся Ярмоленко сообщила, что количество звонков от злоумышленников возрастает, если клиент открывает счет или пользуется другим банковским продуктом. Она добавила, что данные утекают либо из маркетинговых подразделений финансовых организаций, либо от компаний на аутсорсе, которые не включены в основной периметр безопасности. Эксперт порекомендовала банкам воспользоваться новыми стандартами, включая использование DLP-систем, и распространить их на своих подрядчиков.

Ранее россиян предупредили, что мошенники обзванивают клиентов с помощью робота якобы от имени банка, чтобы узнать персональные данные и похитить деньги. Клиенту два дня звонит якобы «роботизированный помощник банка» и сообщает об одобрении заявки. Затем робот предлагает ответить «да» или «нет», а затем связать с оператором.