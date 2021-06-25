Телефонные мошенники убедили россиянку продать квартиру и набрать кредитов

В Новгороде 49-летняя женщина пострадала от действий телефонных мошенников. Она лишилась квартиры и набрала кредитов, при этом все заемные средства перешли в распоряжение аферистов. Об этом сообщает портал «53 новости».

Как рассказала россиянка полицейским, еще в апреле ей позвонили якобы из финансового учреждения. Некая женщина сообщила пострадавшей о том, что мошенники, используя персональную информацию, пытаются оформить на нее кредитные договоры. Собеседница сказала, что для предотвращения мошенничества женщине нужно самой взять кредиты в различных банках, а затем перевести деньги на «защищенные» счета.

Россиянка поверила аферистке, по ее указанию оформила кредиты в четырех банках на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. Впоследствии она перевела деньги на указанные счета. Через некоторое время ей снова позвонила «сотрудница банка». Она сообщила, что злоумышленники могут воспользоваться не только деньгами, но и имеющейся в собственности недвижимостью. Затем она убедила пострадавшую срочно продать квартиру, а вырученные деньги передать для сохранности курьеру, которого специально направят к ней. После этого договор купли-продажи якобы будет аннулирован и квартира останется в собственности женщины.

Новгородка точно выполнила инструкции, 16 июня передала деньги от продажи квартиры курьеру. Она поняла, что ее обманули, только после появления в квартире новых владельцев. По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники стали чаще прикидываться сотрудниками правоохранительных органов при звонках клиентам российских банков. При этом количество звонков от злоумышленников возрастает, если клиент открывает счет или пользуется другим банковским продуктом.

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