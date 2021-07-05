МВД раскрыло новую схему хищения денег со счетов россиян

МВД раскрыло новую схему мошенничества, в результате которого аферисты похищают деньги со счетов россиян. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, совместно со специалистами компании Group-IB пресечена деятельность преступной группировки. Ее участники в интернете публиковали объявления о продаже недвижимости, дорогостоящих автомобилей, а также медицинских масок.

Откликнувшиеся на предложения люди должны были подтвердить аферистам свою платежеспособность — перечислить определенную сумму своим знакомым или родственникам через определенные платежные системы, после чего мошенники просили показать им квитанцию. В результате преступники получали персональные данные граждан, которые использовали при изготовлении фальшивых паспортов. С поддельными документами мошенники приходили в банки и снимали денежные средства со счетов граждан.