Российская семья перевела мошенникам 10 миллионов рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе мошенники выманили у семейной пары 10 миллионов 200 тысяч рублей. Об этом в четверг, 24 июня, сообщает региональное управление МВД России.

По данным полиции, преступники представлялись сначала сотрудниками кредитных отделов банков, а позже следователями местных правоохранительных органов, которые якобы пытаются спасти средства супругов. Мошенникам удалось не только украсть имевшиеся у россиян средства, но и убедить их взять кредиты на четыре миллиона рублей. Общими усилиями супруги совершили 403 транзакции по переводам.

Для проведения своей аферы мошенники использовали подменные номера. Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Злоумышленников ищут.

Ранее в МВД назвали шесть самых популярных видов мошенничества по телефону в России.