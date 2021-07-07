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Россиянка подделывала COVID-сертификаты и сливала вакцины в канализацию

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Калининграде задержана россиянка за продажу поддельных COVID-сертификатов. Неиспользуемые вакцины от коронавируса она сливала в канализацию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, ее слова передает ТАСС.

Женщина работала старшим администратором в местной поликлинике. Как отмечает представитель МВД, подозреваемая по просьбам клиентов выдавала им сертификаты о прививке с ложными сведениями, а неиспользуемые вакцины она сливала в канализацию для уничтожения следов преступления.

По сведениям правоохранителей, ее услугами воспользовались более 20 человек. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград»).

Ранее сообщалось, что в Красноярске было возбуждено первое в России уголовное дело о подделке сертификатов о вакцинации против COVID-19. Медсестра одной из городских поликлиник изготовила ложные документы для двух местных жителей.

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