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Путин назвал способ борьбы с поддельными сертификатами о вакцинации

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Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Правоохранительные органы должны эффективнее работать в направлении борьбы с продажей поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, трансляцию которой Первый канал ведет на YouTube.

Так президент ответил на вопрос жителя Москвы о том, какой есть способ бороться с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса и справках о противопоказаниях к прививке.

«Это вредная работа, очень опасный вид преступления, в данном случае связан еще со здоровьем людей, абсолютно недопустимо. И правоохранительные органы должны использовать весь имеющийся у них арсенал, чтобы пресекать такие преступления», — сказал Путин.

Президент добавил, что подобные действия являются мошенничеством, и МВД знает о проблеме. Он выразил надежду, что министерство будет привлекать виновных к ответственности.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что за покупку поддельного сертификата можно получить до года лишения свободы. Он уточнил, что подделка QR-кодов, необходимых для посещения заведений общественного питания в Москве, грозит двумя годами лишения тюремного заключения либо штрафом в 40 тысяч рублей. Сенатор уточнил, что подобные действия являются нарушением санитарно-эпидемиологических норм.


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