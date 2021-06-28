В московских ресторанах разрешили мыть руки без QR-кодов

В Москве гостям веранд разрешили проходить в рестораны без QR-кодов для мытья рук. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, пишет Telegram-канал «Говорит Москва».

Ранее московские рестораторы заявили, что готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты тем своим посетителям, кто болел бессимптомно или не может сделать прививки.

С 28 июня в Москве начали действовать новые ограничения по COVID-19. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Теперь вход в рестораны возможен только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса. QR-код можно получить с помощью сервиса электронной медицинской карты москвича, на портале mos.ru, ресурсе ЕМИАС.ИНФО, едином портале Госуслуг, с помощью специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре городской поликлиники.

QR-код не нужен несовершеннолетним, если они пришли с родителями. Также в рестораны будут пускать людей, сдавших ПЦР-тест и получивших отрицательный результат, но действовать он будет только три дня. Приложения «Московский транспорт», «Помощник Москвы» и «Метро Москвы» помогут проверить QR-коды при посещении кафе, ресторанов и массовых мероприятий.