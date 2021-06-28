Рестораны согласились оплатить москвичам тесты на коронавирус

️Рестораторы Москвы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты на коронавирус для своих посетителей. Об их согласии оплатить расходы рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, пишет «Москва 24».

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

«Рестораторы предложили, что они будут своим посетителям, у кого нет возможности сделать прививку или они болели бессимптомно, компенсировать услуги и стоимость ПЦР-теста. Ресторан готов пойти на компенсацию», — отметил он. Немерюк добавил, что власти Москвы получили от рестораторов более шести тысяч заявок на работу заведений в формате COVID-free.

С 28 июня в Москве начали действовать новые ограничения по COVID-19. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Теперь вход в рестораны возможен только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса. QR-код можно получить с помощью сервиса электронной медицинской карты москвича, на портале mos.ru, ресурсе ЕМИАС.ИНФО, едином портале Госуслуг, с помощью специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре городской поликлиники.

QR-код не нужен несовершеннолетним, если они пришли с родителями. Также в рестораны будут пускать людей, сдавших ПЦР-тест и получивших отрицательный результат, но действовать он будет только три дня. Приложения «Московский транспорт», «Помощник Москвы» и «Метро Москвы» помогут проверить QR-коды при посещении кафе, ресторанов и массовых мероприятий.