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Москвичам рассказали о способе проверить QR-код для посещения кафе

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Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Москвичи смогут проверить QR-коды при посещении кафе и массовых мероприятий с помощью приложений департамента транспорта столицы. Такой способ проверки назвали в Telegram-канале ведомства.

«Приложения "Московский транспорт", "Помощник Москвы" и "Метро Москвы" помогут проверить QR-коды при посещении кафе, ресторанов и массовых мероприятий», — отмечается в сообщении.

Для проверки кода в приложении «Московский транспорт» необходимо выбрать в меню функцию «Проверка цифрового сертификата (QR-кода)» и отсканировать код с помощью камеры. При этом авторизовываться необязательно.

Для того, чтобы проверить код в приложении «Помощник Москвы» жители столицы должны авторизоваться, затем перейти в раздел «Нарушения» и нажать на красный значок с изображением фотоаппарата. Во вкладке «Фиксация выбрать» «Проверка цифрового сертификата (QR-кода)» и отсканировать код. «В ближайшее время функция будет доступна в приложении "Метро Москвы"», — добавили в ведомстве.

28 июня в Москве вступили в силу ограничения на работу ресторанов и баров — временно в них будут пускать только по специальному QR-коду, который могут оформить переболевшие коронавирусной инфекцией за последние полгода или вакцинированные. Также в рестораны будут пускать людей, сдавших ПЦР-тест и получивших отрицательный результат, однако действовать он будет только три дня.

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