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В Москве вступили в силу ограничения на работу ресторанов и баров

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Фото: Агентство «Москва»

В Москве с понедельника, 28 июня, вступили в силу ограничения на работу ресторанов и баров — временно в них будут пускать только по специальному QR-коду, который могут оформить переболевшие коронавирусной инфекцией за последние полгода или вакцинированные. Указ о правилах работы «свободных от ковид» зон ранее подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Также в рестораны будут пускать людей, сдавших ПЦР-тест и получивших отрицательный результат, однако действовать он будет только три дня.

QR-код можно получить с помощью сервиса электронной медицинской карты москвича, на портале mos.ru, ресурсе ЕМИАС.ИНФО,
едином портале Госуслуг, с помощью специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре городской поликлиники. Никакие бумажные справки о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции в ресторанах и барах принимать не будут.

Детей и подростков в сопровождении взрослых будут пускать в «бесковидные» кафе и рестораны Москвы без QR-кода. Что касается заведений общепита, которые не организовали систему проверки QR-кодов, то они смогут работать только на доставку или на вынос.

Ранее власти Москвы продлили запрет на ночную работу клубов и баров.

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