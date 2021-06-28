В Москве вступили в силу ограничения на работу ресторанов и баров

В Москве с понедельника, 28 июня, вступили в силу ограничения на работу ресторанов и баров — временно в них будут пускать только по специальному QR-коду, который могут оформить переболевшие коронавирусной инфекцией за последние полгода или вакцинированные. Указ о правилах работы «свободных от ковид» зон ранее подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Также в рестораны будут пускать людей, сдавших ПЦР-тест и получивших отрицательный результат, однако действовать он будет только три дня.

QR-код можно получить с помощью сервиса электронной медицинской карты москвича, на портале mos.ru, ресурсе ЕМИАС.ИНФО,

едином портале Госуслуг, с помощью специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре городской поликлиники. Никакие бумажные справки о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции в ресторанах и барах принимать не будут.

Детей и подростков в сопровождении взрослых будут пускать в «бесковидные» кафе и рестораны Москвы без QR-кода. Что касается заведений общепита, которые не организовали систему проверки QR-кодов, то они смогут работать только на доставку или на вынос.

Ранее власти Москвы продлили запрет на ночную работу клубов и баров.